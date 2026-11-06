Mersin\'de 48 kilo esrarın ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

MERSİN'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 48 kilo esrar ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelindeki ilçelerde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 48 kilo esrar, 1,5 kilo metamfetamin, çeşitli miktarlarda bonzai ve kokain ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Koray ÜNLÜ-Kamera: MERSİN