Mersin\'de 64 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 64 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, çeşitli suçlardan aranması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Eş zamanlı olarak 20 adrese yapılan operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
Operasyon, polis kamerasınca kaydedildi.
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