Meski Yatırımları Uluslararası Heyet Tarafından Yerinde İncelendi - Son Dakika
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Meski Yatırımları Uluslararası Heyet Tarafından Yerinde İncelendi

25.06.2026 10:17  Güncelleme: 11:24
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Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ, AB ve Fransız Kalkınma Ajansı hibesiyle yürütülen Mezitli içme suyu ile Toroslar, Kazanlı ve Homurlu kanalizasyon çalışmalarında saha incelemeleri yaptı. Projelerle altyapı kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün, Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında Avrupa Birliği (AB) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından sağlanan hibe desteğiyle yürütülen Mezitli içme suyu ile Toroslar, Kazanlı ve Homurlu kanalizasyon çalışmalarına toplantı ve saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Mezitli İçme Suyu Projesi kapsamında Avrupa Birliği Delegasyonu İzleme ve Uygulama Danışmanı Cenk Tanrıverdi, İller Bankası Kontrol Grubu ve Türkiye'deki Mültecilere Yönelik AB Desteğinin Performansını İzlemek için Teknik Yardım (SUMAR) temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantının ardından proje sahasında incelemelerde bulunan heyet, çalışmaların mevcut durumu, teknik uygulamalar ve ilerleme süreci hakkında bilgi aldı.

Mezitli İçme Suyu Yapım İşi'nde yaklaşık 165 kilometre içme suyu hattı ve toplam 37 bin ton kapasiteli 3 adet içme suyu deposu inşa ediliyor. Çalışma kapsamında 75.Yıl, Cumhuriyet, Davultepe, Deniz, Hürriyet, İstiklal, Seymenli ve Tece mahallelerinde mevcut altyapı tesisleri rehabilite edilerek vatandaşların temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşmaları sağlanacak.

TOROSLAR, KAZANLI, HOMURLU ATIK SU ÇALIŞMALARI SAHADA İNCELENDİ

Toroslar, Kazanlı ve Homurlu mahalleleri kanalizasyon hattı yapım işi kapsamında ise Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Avrupa Birliği Delegasyonu ve İller Bankası temsilcilerinden oluşan heyet sahada incelemelerde bulundu. Yapım işi kapsamında yaklaşık 52 bin metre kanalizasyon altyapısı ile çeşitli imalatların hayata geçirilmesi planlanıyor.

Toplantı ve teknik inceleme programlarına MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir, Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürkal Gökçe ve Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Başar Kurt katıldı.

MESKİ yatırımlarının tamamlanmasıyla Mersin genelinde içme suyu ve kanalizasyon altyapısında önemli bir kapasite artışı sağlanacak, vatandaşların daha modern, dayanıklı ve kesintisiz altyapı hizmetlerine erişimine katkı sunulacak.

Kaynak: ANKA

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