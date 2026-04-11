Mersin'de AK Parti Toplantısı: Yolsuzluk Uyarısı
Mersin'de AK Parti Toplantısı: Yolsuzluk Uyarısı

11.04.2026 18:18
AK Parti Mersin Milletvekilleri, yerel yönetimlerin yolsuzluklarına dikkat çekti, skandalları eleştirdi.

Mersin'de AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, merkezi hükümet olarak kente yapılan çalışmaları anlattı.

Kıratlı, yerel yönetimlerin kentte sınıfta kaldığını belirterek, Mersin Büyükşehir Belediyesinin, metro projesinde temel atma sürecinden sonra ne kadar para harcandığının halkla paylaşılması gerektiğini söyledi.

Mersin'in her gün yolsuzluk ve hırsızlık haberiyle gündeme geldiğini belirten Kıratlı, şöyle konuştu:

"Üzülüyoruz, Mersin ve Mersin insanı bu değil. Bir bakıyorsunuz belediyedeki hırsızlıklar, bir bakıyorsunuz belediye başkanı gecenin bir yarısında nahoş vaziyette yerlerde tekmeleniyor. Bir Mersinli olarak üzüldünüz mü? Mersin'e yakışıyor mu o görüntüler? İnsanların özel hayatları bizi ilgilendirmez, yer, içer, gezer, tozar zerre umurumuzda değil ama bir belediye başkanı taşıdığı makamın sorumluluğun bilincinde hareket etmeli, çocuklarımıza, toplumumuza örnek olmalı. Bizler bunun bilincindeyiz. Bir belediye başkanı bunu bilmiyorsa bu işi yapmayacak."

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının özel kalem müdürünün tutuklandığını hatırlatan Kıratlı, şunları kaydetti:

"Basından yazdığı kadarıyla ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet gibi suçlamalardan önce gözaltına alındı sonra tutuklandı. Eskiden bir insanı zenginliğiyle ön plana çıkarmak için 'adama bak ne kadar büyüdü, zenginleşti. Atı var, yatı var, katı var' derlerdi. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanının özel kalem müdüründe gördük. Basında yazıyor, adamın yatı varmış, bir sürü dairesi varmış, yani katları varmış. ya dedik ki 'at yok burada' meğerse atı kesmişler Mersinlilere yedirmişler. Sonra at da çıktı ortaya. Adam 3 şampiyonluğu olan İngiliz yarış atını kesmiş, yedirmiş."

AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez de etrafı ateş çemberi olan Türkiye'de, güvenli ve huzurlu şekilde yaşadıklarını ifade etti.

AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ise kentte seslerinin eskisinden daha fazla çıkacağını vurgulayarak, "Mersin'de belediyede yolsuzluk, ilçe belediyesinde hırsızlık, ahlaksızlık olacak, bizim sesimiz eskisinden 5 bin defa fazla çıkacak. Hırsız, hırsızdır, başka tarifi yoktur." dedi.

AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de güçlü ve kararlı şekilde sahadaki çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Aldemir, Mersin Büyükşehir Belediyesinin skandallar, yolsuzluklar, rüşvetlerle anıldığını ifade ederek, belediyeye yönelik eleştirilerde bulundu.

Programda, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Hülya Ekin ve AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Ahmet Karagöz de birer konuşma yaptı.

AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati'nin de katıldığı toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı
Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi
Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu
Jota Silva’dan bu sezon bir ilk Jota Silva'dan bu sezon bir ilk

18:58
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:26
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı: 9 şüpheli tutuklandı
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı: 9 şüpheli tutuklandı
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
17:43
Kütahya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
17:36
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 19:20:52.
