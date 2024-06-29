Mersin'de akaryakıt istasyonunda çıkan otomobil yangını söndürüldü

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde, akaryakıt istasyonundaki bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Siteler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna yakıt almak için geldi.

Bu sırada otomobil alt kısmından bir anda alev aldı.

Sürücü araçtan çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

Akaryakıt istasyonu çalışanlarının müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Otomobilin alev alması ve sürücünün araçtan çıkışı güvenlik kamerasınca kaydedildi.