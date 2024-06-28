Mersin'de Ambalaj ve Tekstil Atıklarının Geri Dönüşümü Sağlandı

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(MERSİN)- Mersin'de Yenişehir Belediyesi, geçen yıl hayata geçirdiği Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi ve tekstil kumbaraları ile bir yılda toplamda 352 ambalaj ve tekstil atığının geri dönüşümünü sağladı.

Yenişehir Belediyesi ekoloji konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl faaliyete başlayan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi ile atıkları tiplerine göre ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayan Belediye bu zamana kadar 312 ton ambalaj atığının dönüşümünü sağladı.

Belediye ayrıca, çeşitli noktalara 255 adet tekstil kumbarası yerleştirerek 40 ton tekstil atığı geri dönüştürdü. Tesiste cam, plastik, pet, kağıt, karton, metal ve naylon grubu atıkları ayrıştırılıyor. Tesis, günlük 10 ton atık işleme kapasitesine sahip.

"Sıfır atık konusunda kentimizde büyük bir hareket başlattık"

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, şunları söyledi:

"Doğal kaynakların korunması, çevresel sorunların çözülmesi ve sağlıklı bir ekosistem için hepimize düşen sorumluluklar var. Yenişehir Belediyesi olarak, sıfır atık konusunda kentimizde büyük bir hareket başlattık. Çünkü geleceğimiz için bugünden atılacak her adım, daha yaşanabilir bir kent için büyük bir fark yaratacak. Çocuklarımızın bu konularda bilinçlenmesi için eğitimler veriyoruz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzü ve Yenişehir Temiz Çevre A.Ş. iştirak şirketimizi kurduk. Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi'mizi hayata geçirdik, Yenişehir Çevreci Halk Kart'ı başlattık. Bunlar gelecek için önemli adımlar, aynı zamanda topyekün bir mücadele gerektiriyor. Atık yağların geri dönüşümünü ve organik atıklardan kompost üretilmesini de sağlıyoruz."