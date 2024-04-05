Mersin'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilen törende, Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törende konuşan Mersin Barosu Başkanı Özdemir, meslek mirasını onurla geleceğe taşıyacaklarını dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Avukatlar Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Beyoğlu'nda bitişik iki binada yangın! Ekipler alevlere müdahale ediyor
Sizin düşünceleriniz neler ?