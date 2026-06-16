Meski'den Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde Güçlü Yatırım

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin enerji altyapısını güçlendirerek uzun yıllar hizmet verecek şekilde yeniledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Genel Müdürlüğü, Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde önemli bir yenileme çalışmasını tamamladı. Tesise yaklaşık 40 yıldır hizmet veren ve ekonomik ömrünü tamamlayan eski trafoların yerine 6 adet yeni trafo montajı yapılarak devreye alındı. Yenileme ile kurulması planlanan 7 MegaWatt Güneş Enerji Santrali için gerekli elektrik altyapısı ve güç artışı sağlanarak sistem hazır hale getirildi.

"TESİSİMİZİ UZUN YILLAR HİZMET VERECEK ŞEKİLDE MODERNİZE ETTİK"

MESKİ'de Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak görev yapan Mahmut Kara, "Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisimizde yaklaşık 40 yıldır hizmet veren ve ekonomik ömrünü tamamlayan trafoları yeniledik. Eski trafoların yerine 6 adet yeni trafonun montajını tamamlayarak devreye aldık. Bu çalışmayla, tesisimizde kurulması planlanan 7 MegaWatt Güneş Enerji Santrali için gerekli elektrik altyapısı ve güç artışını sağlayarak sistemi hazır hale getirdik. Böylece tesisimizin enerji altyapısını güçlendirerek uzun yıllar hizmet verecek şekilde modernize ettik" ifadelerini kullandı.