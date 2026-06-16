Meski'den Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde Güçlü Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meski'den Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde Güçlü Yatırım

16.06.2026 09:23  Güncelleme: 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ, Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde 40 yıllık trafoları yenileyerek enerji altyapısını güçlendirdi ve 7 MW güneş enerji santrali için hazırlık yaptı.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin enerji altyapısını güçlendirerek uzun yıllar hizmet verecek şekilde yeniledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Genel Müdürlüğü, Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde önemli bir yenileme çalışmasını tamamladı. Tesise yaklaşık 40 yıldır hizmet veren ve ekonomik ömrünü tamamlayan eski trafoların yerine 6 adet yeni trafo montajı yapılarak devreye alındı. Yenileme ile kurulması planlanan 7 MegaWatt Güneş Enerji Santrali için gerekli elektrik altyapısı ve güç artışı sağlanarak sistem hazır hale getirildi.

"TESİSİMİZİ UZUN YILLAR HİZMET VERECEK ŞEKİLDE MODERNİZE ETTİK"

MESKİ'de Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak görev yapan Mahmut Kara, "Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisimizde yaklaşık 40 yıldır hizmet veren ve ekonomik ömrünü tamamlayan trafoları yeniledik. Eski trafoların yerine 6 adet yeni trafonun montajını tamamlayarak devreye aldık. Bu çalışmayla, tesisimizde kurulması planlanan 7 MegaWatt Güneş Enerji Santrali için gerekli elektrik altyapısı ve güç artışını sağlayarak sistemi hazır hale getirdik. Böylece tesisimizin enerji altyapısını güçlendirerek uzun yıllar hizmet verecek şekilde modernize ettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Teknoloji, Enerji, Güncel, Güneş, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meski'den Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde Güçlü Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimiz diken üstünde El büyüklüğünde çekirge görüntülendi Bir ilimiz diken üstünde! El büyüklüğünde çekirge görüntülendi
AB’den Rusya’nın “gölge filo“sunu işleten 54 kuruluşa yaptırım kararı AB'den Rusya'nın "gölge filo"sunu işleten 54 kuruluşa yaptırım kararı
Güvercinlerle ilgilenirken 2’nci kattan düştü o anlar kamerada Güvercinlerle ilgilenirken 2'nci kattan düştü; o anlar kamerada
Beykoz’da 47 yıllık tapu davası vatandaş lehine sonuçlandı Beykoz'da 47 yıllık tapu davası vatandaş lehine sonuçlandı
Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan katil kocanın cezası belli oldu Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan katil kocanın cezası belli oldu
Leyleklerin Masalsı Buluşması Leyleklerin Masalsı Buluşması

10:27
Yıldız Tilbe’den “Siyonist kocamı dövmeye kalktı“ iddiasına yanıt
Yıldız Tilbe'den "Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına yanıt
10:06
Kılıçdaroğlu’ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin
Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin
09:58
Uzman çavuş dehşet saçtı Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
09:17
Beyaz et soruşturmasında İstanbul’daki marketlere ceza yağdı
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
09:06
35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem’in cenaze programı belli oldu
35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu
08:53
TRT’de büyük karışıklık Spiker iki takımı birbirine karıştırdı
TRT'de büyük karışıklık! Spiker iki takımı birbirine karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 10:36:16. #.0.5#
SON DAKİKA: Meski'den Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde Güçlü Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.