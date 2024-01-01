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Mersin'de Binlerce Kişi Yeni Yılı Coşkuyla Karşıladı - Son Dakika
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Mersin'de Binlerce Kişi Yeni Yılı Coşkuyla Karşıladı

Mersin'de binlerce kişi, meydanlarda düzenlenen etkinliklere katılarak 2024 yılını coşkuyla karşıladı. Havai fişek gösterileri eşliğinde gerçekleşen kutlamalar gece geç saatlere kadar devam etti. Vatandaşlar, yeni yıldan sağlık, mutluluk ve huzur diledi.

Mersin\'de Binlerce Kişi Yeni Yılı Coşkuyla Karşıladı
01.01.2024 - 00:27,
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MERSİN'de binlerce kişi meydanlarda toplanarak yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı.

Mersin'de vatandaşlar, 2024 yılını meydanlarda hazırlanan etkinliklere katılarak karşıladı. Binlerce vatandaş çalan şarkılara eşlik edip, eğlenirken ortaya renkli görüntüler çıktı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Özgecan Arslan Meyanı'nda bir araya gelen binlerce kişi hep birlikte geriye sayarak 2024'e girdi. Havai fişek gösterisi ile coşku doruğa çıkarken, eğlence gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Vatandaşlar 2024 yılından sağlık, mutluluk ve huzur diledi.

Kaynak: DHA
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