Mersin'de Boğazı Kesilmiş Halde Ölü Bulunan Kişiyle İlgili Şüpheli Tutuklandı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 113. Cadde esnafıyla bir araya geldi

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, 113. Cadde esnafı ile bir araya geldi. Başdeğirmen, 'Belediye Kanunu'na göre yapacağım dediklerini yapabilir mi? Her şeyi savuruyorlar, mümkün değil, biz işimize bakıyoruz' dedi.