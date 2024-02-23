Mersin'de Deniz Kaplumbağası Yuvaları İçin Kumsal Temizliği Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Deniz Kaplumbağası Yuvaları İçin Kumsal Temizliği Yapıldı

Mersin\'de Deniz Kaplumbağası Yuvaları İçin Kumsal Temizliği Yapıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı Kazanlı Sahili'nde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Akdeniz Belediyesi ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışmasında toplanan atıklar, belediyenin çöp taksileriyle bertaraf tesisine götürüldü. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevinç Gündüz, çalışmaların devam edeceğini belirtti.

23.02.2024 14:32  Güncelleme: 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, deniz kaplumbağası yuvalarının bulunduğu kumsal atıklardan arındırıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı Kazanlı Sahili'nde temizlik yaptı.

Ekiplerce toplanan atıklar, belediyenin çöp taksileriyle bertaraf tesisine götürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevinç Gündüz, 2 traktöre yakın çöp toplanıldığını ve temizlik çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Akdeniz, Kazanlı, Mersin, Çevre, Doğa, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Deniz Kaplumbağası Yuvaları İçin Kumsal Temizliği Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:24:33. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Deniz Kaplumbağası Yuvaları İçin Kumsal Temizliği Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement