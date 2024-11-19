Mersin'de Dezenformasyonla Mücadele Protokolü - Son Dakika
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Mersin'de Dezenformasyonla Mücadele Protokolü

Mersin\'de Dezenformasyonla Mücadele Protokolü

Mersin'de, dezenformasyonla mücadele için kamu kurumları arasında işbirliği protokolü imzalandı.

19.11.2024 12:17
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Mersin'de kamu kurumları arasında "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, dezenformasyona karşı daha az dirençli olan ve sosyal medyaya en fazla maruz kalan gençleri bilgilendirmek, toplumun genelinde farkındalık oluşturmak, medya okur yazarlığını yaygınlaştırmak ve dezenformasyonla mücadele etmek amacıyla hazırlanan "Dezenformasyonla Mücadele Farkındalık Eğitimleri Projesi" kapsamındaki işbirliği protokolünün imza töreni, Mersin Valiliğinde gerçekleşti.

Törene, Vali Ali Hamza Pehlivan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Uzmanı Ümmühan Yücel katıldı.

Programda katılımcılara, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin hazırladığı, "Dezenformasyon Bülteni Filistin Özel" ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki bilgi çarpıtmalarını anlatan "Deprem Dezenformasyon" bültenleri verildi.

Yalan ve yanlış bilgi doğruya oranla 6 kat hızlı yayılıyor

Vali Pehlivan, gazetecilere, teknolojinin yapay zeka boyutuna geldiği bir ortamda dezenformasyonla mücadelenin daha fazla önem kazandığını söyledi.

Bilgi akışının çok hızlı olduğunu belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bu akışın fazlalığı, bilginin güvenliliğini de sorgulamamıza neden oluyor. Maalesef yanlış bilgi çok hızlı şekilde yayılıyor. Bu anlamda yapılan ölçümlemeler, yanlış ve yalan bilginin doğru bilgiden 6 kat daha hızlı şekilde yaygınlık gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu durum, dezenformasyon karşısında doğru bilginin yayılması ve yaygınlaştırılmasıyla ilgili yoğun mücadele verilmesi gerektiğini ortaya koyuyor."

Pehlivan, doğru bilginin yerinde ve zamanında kamuoyuna ulaşması için gayret sarf edilmesi gerektiğini, bu anlamda Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin önemli çalışmalar yürüttüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Dezenformasyonla Mücadele Protokolü - Son Dakika

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