Mersin'de Emeklilere Sağlıklı Beslenme Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Mersin'de Emeklilere Sağlıklı Beslenme Eğitimi Verildi

Mersin\'de Emeklilere Sağlıklı Beslenme Eğitimi Verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, emeklilere 'İleri Yaşta Beslenme' konusunda eğitim vererek sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırıyor. Su, protein ve sebze tüketiminin önemi vurgulandı.

22.11.2024 09:21  Güncelleme: 09:23
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan ve Emekli Evleri'nde eğitim veren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 'İleri Yaşta Beslenme' konusunda emeklileri bilinçlendirdi. Diyetisyen eşliğinde yapılan eğitimde, su, protein ve sebze tüketiminin önemine vurgu yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, emekli vatandaşların sağlığını önceleyen projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Emekli Evleri'nde eğitim veren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 'İleri Yaşta Beslenme' konusunda emeklileri bilgilendirdi. Bol bol egzersiz yapılmasının da önerildiği eğitimde, aktif yaş alımı için emeklilerin neler yapması gerektiği konusunda bilgiler aktarıldı ve katılımcıların soruları yanıtlandı.

"Günde mutlaka 8-10 bardak su tüketelim"

Verilen eğitimde yaşlılıkta beslenmenin nasıl olması gerektiğinden ve beslenmenin öneminden bahseden Mersin Büyükşehir Belediyesi Polikliniği Diyetisyeni Hatice Öder, "Yaşlılıkta en önemli besin kaynaklarından biri proteindir. Herhangi bir hastalık olmadığı sürece, günde 1 adet yumurta tüketmeye özen gösterelim. Yeşil yapraklı sebzelerden mutlaka faydalanalım. İleriki yaşlarda susuzluk hissini kaybediyoruz. O yüzden günde mutlaka 8-10 bardak su tüketelim. Sodyum ve tuz alımına da dikkat edelim. Ayrıca lifli gıdaları, sebze-meyveleri gün içinde mutlaka tüketmeye çalışalım" dedi.

Emekliler eğitimlerden memnun

Emekli Evi sakinlerinden Peruze Berke, Emekli Evi'nin tüm imkanlarının çok güzel olduğunu belirterek, "Burası bana çok iyi geliyor ve motivasyon sağlıyor. Eğitimler de çok güzel ve faydalı. Sporumuz var, gezilerimiz oluyor, personel çok güler yüzlü, Başkanımız çok iyi. Emekli Evi bizim için gerçekten bulunmaz bir nimet. Ben beslenmeme, kronik rahatsızlıklarım olduğu için dikkat ediyorum. Burada da çok güzel şeyler anlatıldı. Böyle bir imkanı bize verdikleri için, özellikle Başkanımıza ve personele çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Emekli Evi'nde verilen eğitimleri çok yerinde ve güzel bulduğundan bahseden Emekli Evi üyelerinden Müslüm Doğan ise "Eğitimde öğrendiğim yeni bilgilerden sonra, beslenme alışkanlıklarımda da değişiklikler yapacağım. Mesela su tüketimim az oluyordu, onu artıracağım. Tuz kullanımını azaltacağım. Vitamin eksiklerimi de doktorumdan öğrenip, düzeltmeye çalışacağım" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Emeklilere Sağlıklı Beslenme Eğitimi Verildi - Son Dakika

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