Mersin'de Firari Hükümlü, Duvar Fayansının Arkasında Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de Firari Hükümlü, Duvar Fayansının Arkasında Yakalandı

Mersin\'de Firari Hükümlü, Duvar Fayansının Arkasında Yakalandı

Mersin'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, banyodaki duvar fayansının arkasındaki gizli bölmede yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aranan 69 kişi gözaltına alındı ve silahlar ele geçirildi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

30.04.2024 11:51
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Mersin'de hakkında 7 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, banyodaki duvar fayansının arkasındaki gizli bölmede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firari şüpheli ve hükümlülere yönelik 24 adreste uygulama yaptı.

Özel harekat polislerinin de yer aldığı çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 69 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız 6 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Firari hükümlü fayansın arkasında çıktı

Uygulama kapsamında bir evde arama yapan ekipler, banyodaki duvar fayansının arkasında bölme olduğunu fark etti.

Fayansı kaldıran polis, bölmede saklanan ve yanında tabanca bulunan M.H.G'yi gözaltına aldı.

Hakkında 8 dosyadan 7 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

M.H.G'nin yakalanma anı polis kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA

Mersin, Güvenlik, Cezaevi, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Firari Hükümlü, Duvar Fayansının Arkasında Yakalandı - Son Dakika

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