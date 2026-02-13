Mersin\'de Fırtına ve Hortum Zarar Verdi

Mersin'de sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Bozyazı ilçesinde akşam saatlerinde oluşan hortumda bazı çilek ve muz seraları zarar gördü.
Öte yandan, bir tesisin çatısı park halindeki aracın üzerine düşerek zarar verdi.
Tarsus ilçesinde de Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğüne ait lojmanın çatısı uçtu.
Lojmanın bahçesinde temizlik çalışması başlatıldı.
