Mersin'de Genç Girişimci Hilal Doğan, Hayvancılıkla Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Mersin'de Genç Girişimci Hilal Doğan, Hayvancılıkla Hayalini Gerçekleştirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi sayesinde 24 yaşındaki Hilal Doğan, kendi hayvanlarını yetiştirerek hayatında önemli bir değişim yaşadı. Proje, köyden kente göçü azaltmayı ve gençleri üretime kazandırmayı hedefliyor.

08.12.2024 10:42
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(MERSİB)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim" projesi bir genci daha üretime kazandırdı. Silifke ilçesinin Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Hilal Doğan'ın hayatı da hayalleri de Büyükşehir Belediyesi'nin bu projesiyle yeniden şekillendi. Bir bakkalda yevmiyeci olarak çalışan Doğan'ın artık kendi hayvanları, kendi işi ve kendi kazancı var.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi", üretici sayısını artırarak köyden kente göçü azaltmayı hedefliyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde başlatılan proje kapsamında küçükbaş hayvan alan Hilal Doğan da o üreticilerden biri oldu. Hayvancılığa aşina olan ancak şartlar gereği bir bakkalda yevmiye ile çalışan Doğan, Büyükşehir'in verdiği küçükbaş hayvanlarla artık kendi işinin sahibi oldu. Doğan, proje sayesinde artık hayvan yetiştiricisi olarak hem ailesine hem Mersin'e hem de ülkesine katkı sağlıyor.

Sabahın erken saatlerinde onları beslemek için kalkan Doğan, eski işine göre hayvanlarıyla ilgilenmenin kendisini çok daha mutlu ettiğini ifade ediyor.

"Önceden yevmiyeciydim, şimdi koyunlarıma bakıyorum"

Kendisini 'genç girişimci' olarak tanımlayan Doğan, projeyle tanıştıktan sonra hayatında neler değiştiğini anlattı. Doğan, "Genç girişimciyim. Önceden yevmiyeciydim, bakkal çalıştırıyordum. Vahap Başkanımız bize bu desteği verdi. Şimdi koyunlarıma bakıyorum" dedi. Hayvanlarını çok sevdiğini söyleyen Doğan, "Bu işi yaparken çok keyifli yapıyorum. Bu daha iyi. Küçüklüğümden beri ailemle hayvancılıkla uğraşıyorduk. Şimdi yine öyle. Mutluyuz. Severek yapıyoruz. Ailemize katkı oldu" diye konuştu.

"Her kadın bu işi yapabilir"

Üretici bir kadın olarak diğer kadınlara da tavsiyelerde bulunan Doğan, "Her kadın bu işi yapabilir. Herkes yapabilir. Zor bir şey değil. Ben genç olarak bu işi yapıyorum. Benden sonraki gençlere de öneririm. Kendilerine güvenirlerse ve hayvanı severlerse yapabilirler" ifadelerini kullandı.

"Hayvanları, çocuk sever gibi seviyorum"

Sabah erkenden hayvanlarını yemlemek ve sulamak için kalktığını söyleyen Doğan, "Hayvanlarımı; boncuğum, kara gözlüm diyerek seviyorum. Hepsinin isimleri var. Çocuk sever gibi seviyorum onları. Bu iş hayvanları sevmekle başlıyor" dedi. Doğan, başka insanlara da umut olan projenin devam etmesini istediğini aktardı.

"Üreticilerden aldığımız tepkiler çok güzel"

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı personelinden Ziraat Mühendisi Mehmet Atlı, projenin detaylarını anlattı. Projenin 5. yılında olduklarını söyleyen Atlı, "Bu yılla beraber 300 yetiştiriciye ulaştık. Toplamda 7 bin 500 damızlık anaç hayvan dağıtım yapıldı" dedi.

Projenin esas amaçları arasında yerli damızlık ırklara sahip çıkmak ve üreticiyi desteklemek olduğunu kaydeden Atlı, hayvanların verildiği üreticiyi sık sık ziyaret ettiklerini ve yanlarında olduklarını kaydetti. Atlı, üreticilerden çok olumlu tepkiler aldıklarını söyleyerek, "Aldığımız tepkiler çok güzel. Kırsaldaki yetiştiricilerimizi üretim içerisinde tuttuğumuz için bize dönüşler olumlu" diye belirtti. Projede önemli kriterlerin olduğunu da vurgulayan Atlı, "Yılda 60 üreticiye hayvan teslim ediyoruz. Önceliğimiz 25-45 yaş arasında olan, ikameti kırsal mahallede olan, hayvancılıkla uğraşmış veya halihazırda uğraşan, sigortalı işte çalışmayan kişilere hayvan veriyoruz. İhtiyaç sahibi olan kişilere destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Atlı, proje kapsamında verilen hayvanlardan doğan erkek ve dişi bireylerden belirli sayıda alınarak yeni üreticilere verildiğini belirtti. Atlı, rakamsal verileri paylaşarak, "2020 yılında başlayan projede, 2022 yılında ilk geri ödemeler başladı. 2022 yılında 556 hayvan, 2023 yılında ise 1180 hayvan topladık. 2024 yılında ise dağıtmış olduğumuz 1500 hayvanın tamamını daha önceki dağıttığımız yetiştiricilerimizden topladık ve yeni 60 yetiştiricimize teslime ettik" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Genç Girişimci Hilal Doğan, Hayvancılıkla Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika

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