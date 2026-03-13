Mersin\'de Genç Kızın Ölümü Davası

MERSİN'de otomobilde tabancayla başından vurulan Hiranur Aygar'ın (16) ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan Hüseyin Arda Şark (19), Mustafa Zeybek (27) ile Nazmi Çetin (20) hakim karşısına çıktı. Olay günü Hiranur'u son gören tanık M.E., "Akşam saatlerinde büfeye geldim. 2-3 dakika sonra çıktığımda yoklardı. Silah sesi duymadım. Markete girerken Hiranur'u gördüm. Arka koltukta oturuyordu, yüzü gülüyordu" dedi.

Olay, geçen yıl 31 Ağustos gecesi, Toroslar ilçesinde meydana geldi. Hiranur Aygar, başından tabancayla vurulmuş halde ağır yaralı olarak otomobille Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Aygar'ı hastaneye götüren erkek arkadaşı Hüseyin Arda Şark, hastane polisine verdiği ifadede, "Hira, yaklaşık 2 aydır kız arkadaşım. Beraber asker eğlencesine gitmiştik. Bu sırada yanımdaki tabancayla havaya ateş ettim. Dönüşte ise arkadaşım Nazmi Çetin ve Mustafa Zeybek ile birlikte eve dönerken Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi'nde bir markette durduk. Araçtan indik. Bu sırada araçta kalan Hira, tabancayı alıp başına ateş etti" ifadelerini kullandı.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ; ŞAKALAŞIRKEN VURMUŞ

Zeybek ve Çetin'in de çelişkili ifadeleri üzerine çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekibi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Şark, ikinci ifadesinde şakalaşmak amacıyla boş sandığı tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını ve tetiğe bastığını, olaydan hemen sonra hastaneye gitmediklerini, Hiranur Aygar'ı önce ağaçlık bir yere bıraktıklarını ardından da tekrar alıp, hastaneye götürdüklerini söyledi. Belirtilen yerde ekipler tarafından yapılan aramada kan izi bulundu. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Hiranur Aygar'ın cenazesi, toprağa verildi. 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanıklar hakkında hazırlanan iddianame Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, sanık Şark'ın 'Çocuğa karşı kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından, Nazmi Çetin ve Mustafa Zeybek'in ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Davanın 3'üncü duruşması bugün Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatlar ve Hiranur'un anne ve babası salonda hazır bulundu. Duruşmada tanıkların dinlenmesine devam edildi. Tanık olarak dinlenen, olay anında, olayın önünde gerçekleştiği büfeye giren M.E., "Olay günü akşam saatlerinde büfeye geldim. Ben girerken onlar çıkıyordu. Kapıda karşılaştık, selamlaştık. Daha sonra ben alışveriş için içeri girdim, 2-3 dakika sonra çıktığımda yoklardı. Silah sesi duymadım. Markete girerken Hiranur'u gördüm. Arka koltukta oturuyordu, yüzü gülüyordu" dedi.

Sanıklar haklarındaki iddiaları reddedip tahliyelerini istedi. Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaa için ek süre istedi. Mahkeme, HTS kayıtlarında sanıklarla irtibatlı oldukları belirlenen kişilerin tanık olarak dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.