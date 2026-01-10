Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus Geri Dönüşüm Atölyesi'nde Üretim ve Onarım Çalışmaları Sürüyor

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tarsus Geri Dönüşüm Atölyesi'nde, yıl boyunca geri dönüşüm ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Tarsus Gençlik Kampı'nda bulunan atölyede, belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu birçok malzeme üretilirken, kullanım ömrünü tamamlamış ürünler de onarılarak yeniden kullanıma sunuluyor.

Tarsus Gençlik Kampı'nda yer alan Geri Dönüşüm Atölyesi'nde, geri dönüşüm ve üretim çalışmaları devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı birimlerin ihtiyaçlarının karşılandığı atölyede; masa, sandalye, dolap ve büro malzemeleri gibi birçok ürün üretiliyor ve onarılıyor. Tarsus Geri Dönüşüm Atölyesi'nde, kullanılmayan malzemeler yeniden kullanılabilir hale getirilerek sürdürülebilirlik sağlanıyor. Tarsus Gençlik Kampı'nın doğal ortamında yer alan atölye, özellikle ahşap ürünleri yenileyip yeniden kullanıma kazandırarak geri dönüşüme katkı veriyor.

"Birimler gelen ürünlerin bakım, onlarım ve tamir işleri bu atölyede yapılıyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan marangoz ustası Teslime Özdemir, atölyede 2020'den bu yana birimlere malzeme ürettiklerini belirterek, "Birimlerimizden gelen ürünlerin bakım, onlarım ve tamir işlerini bu atölyede yapıyoruz. Geri Dönüşüm Atölyemizde; birimlerimizin ihtiyacı olan masa, sandalye, dolap ve büro malzemelerinden tutun, akla gelecek her türlü ihtiyacı üretiyoruz. 2020'den 2025 yılına kadar daire başkanlığımıza bağlı 40 birim açıldı. Bu birimlerden 38'inin malzemeleri burada üretildi. Diğer dairelerden gelen talepleri de elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hurdaya ayrılmış malzemeleri, tekrar kullanıma kazandırıyoruz"

Büyükşehir'in çeşitli programlarında kullanılan malzemeleri de ürettiklerini kaydeden Özdemir, "Mesela resim sergileri için şövaleler, sokak hayvanları için kedi evleri ürettik. Eski, atılmış, hurdaya ayrılmış malzemeleri de tekrar kullanıma kazandırıyoruz. Burada çocuklarımızın kullandığı kanolar var. Eskidiğinde bütün bakımlarını, onarımlarını yapıp tekrar etkinliklerimizde kullanıyoruz. Dünya genelinde geri dönüşüm çok önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de buna çok önem veriyoruz" diye konuştu.

Marangoz işinin toplumda erkek mesleği olarak bilindiğini, fakat Büyükşehir'in bu konuda kendisine çok yardımcı olduğunu sözlerine ekleyen Özdemir, "Bana bu yolda destek olduğu için Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum. Desteklerini hiç esirgemedi. Bu meslek zaten küçüklüğümden beri içimde vardı. Yeteneğimi de burada gösterebildiğim için çok şanslıyım ve gururluyum" dedi.