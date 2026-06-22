Mersin'de Haşema Tartışması: Site Görevlisi Tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de Haşema Tartışması: Site Görevlisi Tutuklandı

Mersin\'de Haşema Tartışması: Site Görevlisi Tutuklandı
22.06.2026 14:45
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Haşema ile havuza alınmayan kadın hakkında görüntü paylaşımı sonrası site görevlisi tutuklandı.

MERSİN'de A.T. (35) isimli kadının haşema ile site havuzuna alınmadığı iddiası üzerine gözaltına alınan site görevlisi Baran D., adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazıyla tutuklandı.

Olay, 16 Haziran'da saat 11.00 sıralarında, Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, site yönetimi havuza haşema ile girilmesini yasakladı. Sitede yaşayan ve çocuğunu görmek için havuz başına gelen A.T.'nin, üzerindeki haşema nedeniyle alınmadığı öne sürüldü. O anları, cep telefonuyla görüntüleyen A.T., sanal medyada paylaştı.

SİTE GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda sitenin yöneticisi Mehmet G. ve görevli Baran D., hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından gözaltı kararı alındı. Baran D., 19 Haziran'da gözaltına alınırken, Mehmet G.'nin yurt dışında olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen görevli Baran D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Baran D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Haşema Tartışması: Site Görevlisi Tutuklandı - Son Dakika

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