Mersin'de Hijyen Kurallarına Aykırı Sakatat Ele Geçirildi
Tarsus'ta durdurulan araçta 877 kg sakatat, hijyen kurallarına aykırı taşındığı için imha edildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde durdurulan hafif ticari araçta hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı tespit edilen 877 kilogram sakatat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenice mevkisinde durdurulan hafif ticari araçta arama yapıldı.
Araçta, 877 kilogram küçükbaş sakatatın sevk irsaliyesiz ve hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı tespit edilerek, sürücüye para cezası uygulandı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sakatatları imha etti.
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