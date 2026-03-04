Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Aşhane'de hazırlanan yemekler, iftar öncesinde Büyükşehir ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, iftar yemeği dağıtımını bu yıl da sürdürüyor. "Niyet Ettik, Kalpten Paylaşmaya" sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında Aşhane'de hazırlanan yemekler yurttaşlara ulaştırılıyor. Sıcak yemek menüleri ana yemek, pilav ve tatlı ikramından oluşuyor. Belirlenen noktalarda kurulan iftar çadırlarında da sıcak yemek ikramı sürüyor.

"Bugüne kadar toplam 1 milyon 200 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdik"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Şef olarak görev yapan Başak Gökdal Bayraktar; paylaşmanın, dayanışmanın ve birlik olmanın ramazan ayında kentte en güzel şekilde yaşandığını dile getirdi. Dar gelirli yurttaşların yanında olduklarını belirten Bayraktar, "Ramazan ayı boyunca, içerisinde kavurma, pilav ve tatlı bulunan iftar paketlerini dar gelirli yurttaşlarımızın evlerine ulaştırıyoruz. Böylece yurttaşlarımızın iftar sofralarına küçük de olsa bir katkı sunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca belirlenen noktalarda kurduğumuz iftar çadırlarında yurttaşlarımıza sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Bugüne kadar mahallelerimizde ve iftar alanlarında toplam 1 milyon 200 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Amacımız Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde dayanışmayı büyütmek" dedi.

Destekten yararlanan vatandaşlar ise memenuniyetlerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Murat Öztürk: "Şöyle bir düsturumuz var; 'Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz'. Sağ olsun Vahap Başkanımız ile bölüşüyoruz. Dört dörtlük çalışılıyor. Ramazan Dayanışma Paketi, ev yemekleri bazında olsun her hizmet ulaşıyor."

-Tevfik Önek: "Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ikramlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsunlar. Şu an çok memnunuz. Her şey tam, sıcak yemek sofralarımıza ulaşıyor."

-Esme Soy: "Kızımız, oğlumuz, elimizden tutan yardımcımız yok. Hastalıklar ile uğraşıyoruz. Kapımızı başkanımız çalıyor, sağ olsun. Geliyor, gidiyor, bizleri yokluyor."

-Eşe Koska: "Engelli bir çocuğum var. Büyükşehir'in mola evleri var burada oralara gidiyoruz. Büyükşehir ile mutluyuz."