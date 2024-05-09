Mersin'de kaçak silah imalatı ve ticareti yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de kaçak silah imalatı ve ticareti yapan zanlı tutuklandı

Mersin\'de kaçak silah imalatı ve ticareti yapan zanlı tutuklandı

Mersin'de yapılan operasyonlarda kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen bir zanlı tutuklandı. Zanlının evinde yapılan aramalarda 107 silah parçası ele geçirildi. Ayrıca başka bir operasyonda ise 2 şüpheli daha gözaltına alındı ve adreslerinde 7 ruhsatsız tabanca, 10 kartuş, 135 fişek, uyuşturucu hap ve şarjör bulundu.

09.05.2024 09:59
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Mersin'de kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerince yürütülen çalışmalarda, kentte yaşayan D.K'nin silah imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerin araştırmaları sonrası düzenlenen operasyonda D.K. yakalandı.

Şüphelinin ev ve müştemilatındaki aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca, namlu, kabza, sürgü, tetik tertibatı gibi 107 silah parçası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünün operasyonunda da ruhsatsız tabanca sattığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde 7 ruhsatsız tabanca, 10 kartuş, 135 fişek, bir miktar uyuşturucu hap ve çok sayıda şarjör ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de kaçak silah imalatı ve ticareti yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de kaçak silah imalatı ve ticareti yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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