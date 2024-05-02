Mersin\'de kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı

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Mersin'de kaldırıma çıkması sonucu 1 kişinin ölümüne, kendisi dışında 1 kişinin de yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi kavşağında kontrolden çıkarak kaldırımdaki 2 yaya ile ağaçlara çarparak devrilen otomobilin sürücüsü A.D'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında A.D'yi gözaltına aldı.

A.D'nin kullandığı 33 ARD 405 plakalı otomobil, dün Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Demirtaş Mahallesi kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkmış, kaldırımdaki Sultan Sedef (33) ve Suriye uyruklu Mahmut Alhacim'e (33) ile ağaçlara çarpan araç devrilmişti.

Kazada sürücü ve çarptığı 2 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Sultan Sedef müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.