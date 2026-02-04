Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Karabucak Caddesi'ne Onarım Çalışması

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, bozulma tespit edilen yollarda asfaltlama ve yol iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Tarsus ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi ile Yunus Emre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Karabucak Caddesi'nde yürütülen çalışmalar da tamamlandı, yol vatandaşların kullanımına açıldı.

Büyükşehir ekipleri, Karabucak Ormanı'nın bulunduğu 2 bin 700 metre uzunluğundaki güzergahta bölgenin zemin yapısını dikkate alarak, kapsamlı bir çalışma yürüttü. Teknik analizlerin ardından ilk etapta taş dolgu uygulamasıyla zeminin taşıma kapasitesi artırılarak güçlendirildi. 30 iş makinesi, 50 personel eşliğinde yürütülen çalışmalarda 800 kamyon taş dolgu ile zemin iyileştirmesi yapılarak, asfaltın uzun ömürlü olmasını sağlayan 7 bin 194 ton PMT (Plent - Miks Temel) serimi tamamlandı. 4 bin 756 ton sıcak asfalt seriminin gerçekleştirildiği güzergah; ağır vasıta trafiğine dayanıklı, güvenli ve konforlu bir yapıya kavuşturuldu.

Karabucak Ormanı'nın zemin dokusuna uygun şekilde tamamlanan yolda, trafik güvenliği için yol çizgisi çalışmaları da hız kesmeden uygulanarak vatandaşların aktif kullanımına sunuldu. Kent genelinde yol kalitesini artırmak ve vatandaşların konforlu bir ulaşım deneyimi yaşamasını sağlamak amacıyla, asfalt çalışmaları planlı ve kesintisiz bir şekilde devam eden ekipler, bölgedeki diğer yollar için çalışmalarını sürdürüyor. Yolun kısa zamanda tamamlanarak hizmete sunulması bölge sakinleri ve Tarsus Yaş Sebze Meyve Hali'ne yolculuk yapan üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Güner: "İyileştirme ve yenileme çalışmalarımız süratle devam edecek"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nda Asfalt Şefi olarak görev yapan Mehmet Onur Güner, Karabucak Caddesi'nin yenileme çalışmalarının başarıyla tamamlandığını vurguladı. Caddenin bölge sakinlerinin yoğun olarak kullandığı bir yol olduğunu belirten Güner, "Burası tarımla uğraşan vatandaşların kullandığı, yüklü araçların geçtiği, ormanla beraber çok fazla deformasyona uğrayan bir yoldu. Araçlar gidip gelmekte güçlük çekiyordu. Teknik ekiplerimizle inceleme yaptık ve iyileştirme çalışmalarımızı başlattık. Bu yol aynı zamanda Yeşiltepe, Bahşiş, Kulak mahallelerini de birbirine bağladığı için bir grup yolu niteliğinde. Talepleri göz önünde bulundurarak hızlı bir şekilde yolu vatandaşların hizmetine sunduk" dedi. Aynı bölgede yer alan Yunus Emre Mahallesi'nde de benzer çalışmaların sürdüğünü dile getiren Güner, üreticilerin sık kullandığı yollarda iyileştirme ve yenileme çalışmalarının süratle devam edeceğini sözlerine ekledi.

Muhtar Doğan: "Mahalle sakinleri verilen emeği gördüler ve çok memnun oldular"

Yeşiltepe Muhtarı İbrahim Doğan, yenileme çalışmaları öncesinde yolun durumu nedeniyle sıkıntılı süreçler yaşadıklarını dile getirerek, Büyükşehir ile irtibata geçmelerinin ardından işlemlerin hızla başladığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Doğan, "Çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntıları Büyükşehir ekiplerine belirttik. Sağ olsunlar hemen müdahale ettiler. Zeminini çok iyi bir şekilde yaptılar. Burası Yeşiltepe, Bahşiş, Kulak bölgesine kadar herkesin kullandığı çok işlek bir yol. Üreticilerimizin malları götürülürken sürekli zarar görüyordu. Şu anda sorunsuz bir şekilde çok güzel bir şekilde hareket ediyorlar. Mahalle sakinleri verilen emeği gördüler ve çok memnun oldular. Başkanımıza, çalışma ekiplerine şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ulaşımda güvenliğe ve konfora kavuştu

Yeşiltepe Mahallesi sakinlerinden sebze yetiştiriciliği yapan Emrah Dağ, Karabucak Caddesi'nin kendileri için çok önemli olduğuna değinerek, "Bu yol önceden çok kötüydü. Mersin Büyükşehir Belediyesi bu yola müdahale etti, düzeltti, güzel bir şekilde yaptı. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda üretim yapan tüm çiftçiler çok memnun olduğunu dile getiriyor. Bütün ürünler daha hızlı, daha konforlu bir şekilde Tarsus Hali'ne ulaşıyor" dedi.

Bölgede esnaflık yapan Sercan Aydın ise yenileme öncesinde Tarsus ilçesinin merkezine ulaşmakta dahi zorluk yaşadıklarını belirterek, "8 kilometrelik bir yolu 1 saatten önce gidemiyorduk. Hastamız oluyordu, çiftçilerimizin de işleri var. Geçmişe bakıldığı zaman bu yolda her şey sıkıntılıydı. Ama şu anda çok konforlu ve güzel bir şekilde ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.