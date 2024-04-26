Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişi için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişi için arama çalışmaları devam ediyor

Mersin\'de kaybolan 79 yaşındaki kişi için arama çalışmaları devam ediyor

Mersin'in Toroslar ilçesinde 23 Nisan'da kaybolan 79 yaşındaki Mustafa Taşpınar'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor. Dağlık alanda yapılan aramalarda henüz bir sonuca ulaşılamadı. Jandarma, AFAD ve AKUT Mersin ekipleri aramalara katılıyor.

26.04.2024 10:03
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Mersin'in Toroslar ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki kişi için arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

Tırtar Mahallesi Cocak Deresi mevkisinde 23 Nisan'da kaybolduğu değerlendirilen Mustafa Taşpınar'ın bulunmasına yönelik 24 Nisan'da başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin dağlık alanda da sürdürdüğü ve dün helikopter desteğiyle yapılan aramalarda herhangi bir sonuca ulaşılamadığı öğrenildi.

Aramalara jandarma, AFAD ve AKUT Mersin ekipleri katılıyor.

Mersin'de, Mustafa Taşpınar'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmiş, ekipler Tırtar Mahallesi Cocak Deresi mevkisinde Taşpınar'ın bulunmasına yönelik çalışma başlatmıştı. Mustafa Taşpınar'ın emekli öğretim üyesi olduğu ve doğa yürüyüşü için Konya'dan Mersin'e geldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişi için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişi için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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