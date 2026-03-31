Mersin'de Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

MERSİN'de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı Karahacılı-Bozön kara yolunda meydana geldi. M.H.K. (37) yönetimindeki 33 DYA 65 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hülya Kılınç'ın (36) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü M.H.K. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kılınç'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.