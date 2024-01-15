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Mersin'de kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir kişinin kestiği ağaç üzerine devrildiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede Musa Alakaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Alakaya'nın cesedi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Mersin\'de kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti
15.01.2024 - 03:59,
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Mersin'de kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesi Çamlı Mahallesi'nde bir kişinin üzerine kesim sırasında ağaç devrildiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, kestiği ağaç üzerine devrilen Musa Alakaya'nın (55) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından Alakaya'nın cesedi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin'de kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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