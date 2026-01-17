Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Kıyafet Evleri" ile Sosyal Dayanışmayı Büyütüyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kıyafet Evleri, binlerce vatandaşı, kıyafet giderlerinden kurtarıyor. Mersin Merkez Ulu Çarşı, Tarsus Duatepe Mahallesi ve Silifke Toros Mahallesi'nde yılda 3 kez giyim desteğinden faydalanan vatandaşlar, sezona uygun ihtiyaçlarını, Kıyafet Evi'nden ücretsiz bir şekilde karşılayabiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle çocukların temel giyim ihtiyaçlarını karşılarken, vatandaşların da güvence altında hissetmesini sağlıyor. Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar, Büyükşehir çatısı altında 0-12 yaş arasındaki çocuklarının giyim ihtiyaçları için Kıyafet Evleri'ni tercih ediyor.

Tamamen yeni ürünlerin bulunduğu Kıyafet Evleri'nde onlarca çeşit bulunurken özellikle kış günlerinde gerekli olan mont, bot, kazak ve eşofman takımları çocuklarla buluşuyor. Kuruldukları günden bu yana 24 binden fazla çocuğun ihtiyaçlarını karşılayan Kıyafet Evleri'nden faydalanan vatandaşlar yeni ürünlerden memnuniyet duyuyor.

"24 binden fazla vatandaşımız Kıyafet Evleri'nden faydalandı"

Giyim destekleri ile 2020 yılından bu yana sosyal güvencesi olmayan dar gelirli vatandaşların yanında olduklarını dile getiren kent merkezinde bulunan Kıyafet Evi'nin görevlisi Zilan Özdemir, hizmetlere dair detayları paylaştı.

Kıyafetlerin sıfır ürünler olduğunu vurgulayan Özdemir, "0-12 yaş arası çocuklar için vatandaşlarımıza kıyafetlerimizi veriyoruz. Vatandaşlarımız Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ya da e-devletten alacakları evrakla bu hizmetten yararlanabilirler. 2020 yılından bu yana 24 binden fazla vatandaşımız bu hizmetten yararlandı. Kış günlerinde mont, bot gibi temel ihtiyaçların yanında çocuklarımızın hırka, eşofman takımları, çoraplar gibi giyim eşyalarını da sağlıyoruz" dedi.

Kıyafet Evi hizmetinden faydalanan vatandaşlardan Sıla Güneş, Büyükşehir'in Mersinlilerin her sorunuyla ilgilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kıyafetlerin kalitesi gerçekten çok iyi. Ücretsiz olması ve kalitesiyle güvenerek oğluma giydirebiliyorum. Bu hizmet için herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çocuklarına birçok ürünü Kıyafet Evi'nden alabildiğini ifade eden Filiz Burakçin ise hayat pahalılığına vurgu yaparak, "Dışarıda kıyafetler çok pahalı oluyor ve alamıyoruz. Bu ihtiyaçlarımız için buraya geliyoruz. Böyle bir şey yaptıkları için belediyemize teşekkür ediyoruz" dedi.