HAYATINI KAYBETTİ

Mersin'de komşular arasında daha önce daireye su sızması nedeniyle yaşanan anlaşmazlık sonucu çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Umut Okan Öztürk (22) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan Öztürk'ün cenazesi Mezilti Mezarlığı'nda toprağa verildi.