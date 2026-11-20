Mersin'de komşu anlaşmazlığı bıçaklı kavgaya dönüştü, Öztürk hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de daireye su sızması nedeniyle komşular arasında çıkan anlaşmazlık bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Umut Okan Öztürk (22), hastanede yaşamını yitirdi; cenazesi Mezilti Mezarlığı'nda toprağa verildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Mersin'de komşular arasında daha önce daireye su sızması nedeniyle yaşanan anlaşmazlık sonucu çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Umut Okan Öztürk (22) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan Öztürk'ün cenazesi Mezilti Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: DHA
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