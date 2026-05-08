Mersin'de Konaklama Tesislerine Ceza

Mersin'de polis ekiplerinin denetiminde anlık veri bildirmeyen ve çalışan kimlik bildirimini yapmaya 2 konaklama tesisine 92 bin 904 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kentte faaliyet gösteren konaklama tesislerine yönelik 21 ekip ve 70 personelin katılımıyla denetim yaptı.

Ekiplerce 53 tesis kontrol edildi.

Denetimlerde, konaklamaya gelen kişilerin kimlik bilgilerini kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmeyen ve çalışan kimlik bildirimini yapmayan 2 işletmeye 92 bin 904 lira ceza uygulandı.