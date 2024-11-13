Mersin\'de Köpek Kazası: Bir Köpek Öldü

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Mersin'in Yenişehir ilçesinde, otomobilin veteriner kliniğinden sokağa çıkan iki köpeğe çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsünün adı ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, 31 Ekim'de Çiftliköy Mahallesi'ndeki veteriner kliniğinden dışarıya çıkan Border Collie cinsi "Alis" ve Belçika Malinois cinsi "Hilda" adındaki köpeklere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan köpeklerden Hilda öldü, Alis'in ise ayağı kırıldı.

Sürücü, kazanın arından olay yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran veteriner kliniği işletmecisi Yusuf Onuk'un şikayeti üzerine Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğince sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, veteriner kliniğinin güvenlik kamerasınca klinikten dışarıya çıkan köpeklere otomobilin çarptığı anlar kaydedildi.