Mersin\'de Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan taşıyan araçlara denetim

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Mersin'de Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, bulaşıcı hayvan hastalıklarının ve yetiştirici mağduriyetlerinin önlenmesi için kurbanlık taşıyan araçlar denetlendi.

Kurbanlıkların kulak küpesi ve belgelerini kontrol eden ekipler, sürücülere uyarıda bulundu.

Denetimler Kurban Bayramı'na kadar devam edecek.