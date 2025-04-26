Mersin'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

MERSİN - Mersin'in bazı bölgelerinde aniden bastıran kuvvetli yağış dere taşırdı, yolları göle çevirdi. Belirli yerlerde etkili olan dolu da ürünlere de zarar verdi.

Meteorolojinin uyardığı kuvvetli yağış Mersin'in bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Yağış nedeniyle Tarsus ve merkez Akdeniz ilçesinde yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Tarsus ilçesinde ayrıca kapalı semt pazarı da sular altında kaldı. Merkez Akdeniz ilçesi Nacarlı Mahallesinde ise dere taşması sonucu yollar ve bazı bahçeler suyla doldu. Kent genelinde bazı bölgelerde de dolu yapışı etkisini gösterdi. Dolu ekili bahçelere zarar verdi.

Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi ile Silifke ilçesi Narlıkuyu Mahallesin de sağanak yağış etkili oldu. Yağış anında denizde kısa süreli bir hortumda oluştu.