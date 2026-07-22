Mersin'de Kuyuda Cansız Beden Bulundu

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde yakınlarının ulaşamadığı Türkay Teneke'nin (64) kuyuda cansız bedeni bulundu. Teneke'nin kuyuya düştüğü değerlendiriliyor.
Olay, sabah saatlerinde ilçedeki Sarıkoyak Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk annesi Türkay Teneke'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aramada, Türkay Teneke'nin kuyuda cansız bedeni bulundu. Düştüğü değerlendirilen Teneke'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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