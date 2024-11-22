Mersin'de Market Soygunu: İki Şüpheli Tutuklandı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, geçici olarak markete bakması için işletme sahibinin bıraktığı kişiyi rehin alıp kasasındaki paraları da gasbeden 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir marketten 7 bin lira gasbedildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, soygunu yapan 2 zanlının kimliğini ve adreslerini belirledi.

Adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Kasadan gasbedilen para da market sahibine teslim edildi.

Olay sırasında market sahibinin işletmede bulunmadığı, bıçakla rehin alınan kişinin iş yerine geçici bakan bir tanıdığı olduğu belirtildi.

Güvenlik kamerasınca, bir şüphelinin bıçakla markete geçici olarak bakan kişiyi rehin alması, diğerinin de kasadaki paraları gasbetmesi ve daha sonra 2 zanlının iş yerinden ayrılması kaydedildi.