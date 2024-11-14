Mersin'in Bozyazı ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Merkez Mahallesi'nde, H.D.A. idaresindeki 33 ALH 208 plakalı motosiklet ile K.E.T'nin kullandığı 33 ASY 979 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile H.U.T, sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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