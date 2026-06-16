Kaza, saat 13.50 sıralarında Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Kurttaş yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Kurttaş, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kurttaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kurttaş'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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