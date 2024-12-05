Mersin'de Öğrencilere Siber Farkındalık Eğitimi

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Mersin'de jandarma, öğrencilere yönelik "siber farkındalık" eğitimi düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi personeli, Aydıncık ilçesindeki Yenikaş Soğuksu İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Burada düzenlenen eğitimlerde, siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı hakkında öğrenci ve öğretmenlere bilgi verildi.

Sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gerekenler de öğrencilere anlatıldı.