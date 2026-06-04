Mersin\'de Ölü Caretta Caretta Bulundu

MERSİN'de caretta caretta türü bir deniz kaplumbağası ölü olarak karaya vurdu.

Merkez Mezitli ilçesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde gezen vatandaşlar kumsalda hareketsiz halde duran caretta caretta türü bir deniz kaplumbağasını fark etti. İhbar üzerine sahile gelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ölü deniz kaplumbağasını aldı. İlk incelemelerde darp izine rastlanmayan ve balıkçı ağlarına takılıp öldüğü üzerinde durulan deniz kaplumbağası, incelenmek üzere araca yüklenerek götürüldü.