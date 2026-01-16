Mersin Büyükşehir Belediyesi Mola Evi, Velilerin Günlük Yaşamını Kolaylaştırmaya Devam Ediyor

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Mola Evi" hizmeti ile hem özel gereksinimli bireylerin hem de velilerin yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Merkez ve Tarsus ilçesinde hizmet veren Mola Evleri'nde 2025 yılı içerisinde toplam 3 bin 186 seans hizmeti verildi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mola Evi, özel gereksinimli bireylerin gün içerisinde güvenli ve destekleyici ortamda vakit geçirmesini sağlarken, velilere de kendilerine zaman ayırma imkanı sunuyor. Mersin merkez ve Tarsus ilçesinde hizmet veren Mola Evleri'nde 2025 yılı içerisinde toplam 3 bin 186 seans hizmeti verildi.

"Amacımız, çocukların yaratıcılık becerilerini geliştirmek"

Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde hizmet veren Mola Evi'nde görevli öğretmen Kübra Melike Saçıkara, Mola Evi'nin temel amacının özel gereksinimli bireylerin ailelerine nefes aldırmak olduğunu belirtti. Çocukları sabah 09.30'da servisle evlerinden aldıklarını ve 15.30'a kadar Mola Evi'nde güvenli ve nitelikli bir ortamda ağırladıklarını söyleyen Saçıkara, "Bu süre içerisinde çocuklarımızın sosyalleşmelerini sağlıyor, yaş ve gelişim düzeylerine uygun eğitim grupları oluşturarak çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Çocuklarımızı Mola Evi'nde; kutu ve masa oyunları, hafıza ve bilişsel beceri oyunları ile geri dönüşüm temelli el sanatlarına yönlendiriyoruz. Bundaki amacımız, çocukların yaratıcılık becerilerini geliştirmek" dedi.

Büyükşehir'in Mola Evi hizmetinden 60 ayını doldurmuş özel gereksinimli tüm çocukların yararlanabildiğini belirten Saçıkara, aynı anda 2 sınıfta toplam 8 çocuğa hizmet verildiğini söyledi. Gerekli görüşmelerin ardından çocukların Mola Evi'ne kısa sürede entegre edildiğini belirten Saçıkara, "Çocuklarımız burada güvenle vakit geçirirken, ailelerimiz de kendilerine zaman ayırabiliyor. Hastane randevularını, resmi işlemlerini ya da günlük ihtiyaçlarını daha rahat bir şekilde karşılayabiliyor. Bu da ebeveynlerin, çocuklarıyla akşam saatlerinde daha kaliteli zaman geçirmesini sağlıyor" diye konuştu.

Çocuklar ve anneler Moda Evi'nde mutlu

Özel gereksinimli kızını belli zamanlarda Büyükşehir Mola Evi'ne bıraktığını ve bu sayede gündelik işlerine zaman ayırabildiğini belirten Şengül Kurt, Mola Evi'nin hem çocuklar hem de aileler için çok kıymetli bir hizmet olduğunu söyledi. Mola Evi'nde görev yapan personelin güler yüzlü ve ilgili olduğunu dile getiren Kurt, "Kızım burada güvendeyken, ben de gönül rahatlığıyla işlerimi yapabiliyor, hobilerime zaman ayırabiliyorum. Böyle bir merkezin hayata geçirilmesi, hem çocuklarımız hem de anneler için çok değerli. Gerçekten parayla ölçülemeyecek bir hizmet. Böyle bir hizmet sunduğu için Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza bu kadar ilgi gösteren bir hizmet takdire şayan. Duygularımı anlatmaya kelimeler yetmiyor" ifadelerini kullandı.

Nilüfer Tilki ise Büyükşehir'in Mola Evi hizmetinden oldukça memnun olduğunu dile getirerek, "Çocuğumu güvenli bir ortama bırakıp pazar alışverişimi yapabiliyorum, hastaneye gidebiliyorum. Böyle bir hizmetin olması bizim için çok büyük rahatlık. Oğlum da Mola Evi'ne severek geliyor, hatta gelmediği günlerde de üzülüyor" dedi.

Bir yıldır Mola Evi hizmetinden yararlanan Hüsniye Dağdelen de merkezin kendisine günlük yaşamda büyük kolaylık sağladığını belirterek, "Çocuğum buradayken, sabah saatlerinden öğle sonuna kadar bütün işlerimi rahatlıkla halledebiliyorum. Hem çocuğum mutlu, hem de ben huzurluyum" diye konuştu.