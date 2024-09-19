Mersin\'de Patpat ve Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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MERSİN'in Mut ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracı ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Aynı yöne seyreden Selahattin T.'nin kullandığı 'patpat' ile 33 AOD 188 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosikletteki Alperen Taşkın (18) yaşamını yitirdi, Hakan Ünal ise ağır yaralandı. Ünal, çağırılan ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünal, buradaki müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.