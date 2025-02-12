Mersin\'de Portakal Hırsızı Tutuklandı

Mersin'de narenciye bahçesinden 500 kilogram portakal çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Akdeniz ilçesindeki bahçeden portakal hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Bahçeye giden jandarma ekipleri, ağaçlardan topladığı portakalları otomobiline koyan zanlıyı suçüstü yakalandı.
Araçta ele geçirilen 500 kilogram portakal bahçe sahibine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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