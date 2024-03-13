Mersin\'de dolandırıcılık iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte kripto para sitesi üzerinden yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilerin kimliğini tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 19 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen ormanının çevresindeki linyit madeni sahası için kamulaştırma kararı Cumhurbaşkanı kararıyla iptal edildi.
DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, Habertürk canlı yayınında yarıştan çekileceği iddialarına yanıt vererek, adaylıktan çekilmeyeceğini ve seçimlere kadar çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Beştaş, sandık güvenliğinin sağlanması için gayret göstereceklerini ve seçmenlerden destek beklediklerini ifade etti.
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstanbul'da Ramazan Özel Konseri'nde İstanbul türküleri, ilahiler, mehteran marşları, fasıl müzikleri ve halk dansları gibi eserleri seslendirdi. Konserde solistlerin yanı sıra sahne gösterileri de büyük ilgi gördü.
Batman'da Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.
Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk maçında Ziraat Bankkart, Polonya deplasmanında Jastrzebski Wegiel'e 3-0 yenildi. Rövanş maçı Ankara'da oynanacak.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, İYİ Parti'nin artık hiçbir ittifak içerisinde yer almayacağını belirterek, eleştirilere yanıt verdi. Kavuncu, Sultangazi'de seçim çalışmalarına devam ederken, İstanbul'da daha iyi bir kent olması için projelerini anlattı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'u eleştirdi.
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