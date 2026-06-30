Mersin'de Tarihi Geçmiş 230 Gıda Ürünü Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Tarihi Geçmiş 230 Gıda Ürünü Ele Geçirildi

Mersin\'de Tarihi Geçmiş 230 Gıda Ürünü Ele Geçirildi
30.06.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zabıta, Mersin'de bir markette 230 son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünü ele geçirdi, işletmeye ceza kesildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin denetiminde bir markette son tüketim tarihi geçmiş 230 gıda ürünü ele geçirildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde market ve işletmelere yönelik denetim yaptı.

Müfide İlhan Mahallesi'ndeki bir marketteki denetimlerde, son tüketim tarihi geçmiş çikolata ve bisküvi olmak üzere 230 ürün tespit edildi.

Ekipler, işletmeye 3 bin 705 lira ceza uyguladı.

El konulan ürünler imha edilmek üzere bertaraf tesisine gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş ya da tüketici sağlığını riske atabilecek ürünlerin satışına kesinlikle müsamaha gösterilmediğini ifade eden Sivaslıoğlu, vatandaşların sağlığını tehdit eden her türlü olumsuzluğa karşı denetimlerinin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Akdeniz, Zabıta, Mersin, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Tarihi Geçmiş 230 Gıda Ürünü Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda akılalmaz olay Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi
Turistlerin önünde tehditler savurdu 180 bin liralık cezayı yedi Turistlerin önünde tehditler savurdu! 180 bin liralık cezayı yedi
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Fenerbahçe’de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı Fenerbahçe'de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
İşte Beşiktaş’ın yeni sezon formaları İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları

12:02
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
10:59
Yeni askerlik düzenlemesi 400 bin kişi muaf olacak
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak
10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
10:06
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
09:43
Irak’da dev operasyon Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 12:07:35. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Tarihi Geçmiş 230 Gıda Ürünü Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.