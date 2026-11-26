Mersin'de düzenlenen eş zamanlı tefecilik operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında tefecilik yaptıkları iddiasıyla İ.Ş, F.D. ve E.Ş. gözaltına alındı.

Bir müştekinin şikayeti üzerine başka bir çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli H.Y'nin 5 icra borçlusu kişiye faiz karşılığında ödünç para verdiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda H.Y. yakalandı.

İki operasyonda gözaltına alınan İ.Ş, F.D, E.Ş. ve H.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.Ş, F.D. ve H.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.