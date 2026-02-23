Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Ücretsiz Enstrüman Kurslarında Yeni Yetenekler Keşfediliyor - Son Dakika
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Ücretsiz Enstrüman Kurslarında Yeni Yetenekler Keşfediliyor

23.02.2026 10:21  Güncelleme: 11:23
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz enstrüman kursları, gitar, piyano, bağlama ve keman gibi alanlarda eğitim alarak yeteneklerini keşfetmek isteyen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Kurslar profesyonel eğitmenler tarafından veriliyor ve katılımcılara sertifikalar sunuluyor.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen ücretsiz enstrüman kursları yoğun ilgi görüyor. Gitar, piyano, bağlama ve keman kurslarında eğitim alan vatandaşlar, yeteneklerini keşfediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen ücretsiz enstrüman kurslarında haftanın farklı günlerinde temel eğitimden parça çalışmalarına kadar tüm eğitimler eksiksiz biçimde veriliyor. Enstrümanların teknik özelliklerinin de aktarıldığı kurslara katılan vatandaşlar, eğitimlerden büyük memnuniyet duyuyor. Her yaştan vatandaşa ücretsiz şekilde kapılarını açan enstrüman kursları, belirlenen gün ve saatlerde profesyonel eğitmenler tarafından yürütülüyor.

Macit Özcan Spor Tesisleri'nde sürdürülen kurslarda gitar, piyano, bağlama ve keman odalarında verilen eğitimlerin ardından vatandaşlar yeni yeteneklerini keşfetme şansını da buluyor. Bir yıl boyunca kurslardan faydalanan vatandaşlar, eğitimin ardından katılım belgelerini teslim alıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası'nda bağlama sanatçısı ve enstrüman kurslarında bağlama öğretmeni Uğurcan Kesici, "Derslere önce nota eğitimiyle başlıyoruz. Bir süre sonra da enstrümanlarımız eşliğinde türkü öğreniyoruz. Yaklaşık bir yıl süren eğitimin sonunda, öğrencilerimize katılım belgelerini veriyoruz" dedi.

"Ücretsiz kurslarımızda öğrencilerimiz, konservatuvar tarzında eğitim alıyor"

Büyükşehir'in gitar, keman, piyano ve bağlama dallarında verilen ücretsiz kurslarından hem hobi edinmek isteyenlerin hem de konservatuvar öğrencilerinin yararlandığını kaydeden Kesici; Mersin'de kültür sanat faaliyetlerinin yanı sıra, enstrüman kurslarıyla da vatandaşları müzikle buluşturduklarını belirterek, "Burada öğrencilerimize hem hobi olarak, hem de mesleki anlamda iyi bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Olumlu olarak da dönüş sağlanıyor. Birçok insan, burada kurslar olduğunu biliyor. Mersinliler için kültürel anlamda çok güzel bir faaliyet. Bütün kurslarımız tamamen ücretsiz. Öğrencilerimiz, konservatuvar tarzında eğitim alıyor" diye konuştu.

Kursiyerler de kurslara ilişkin şunları söyledi:

-Zeynep Feryal Aydın: "Gitar çalmak benim için çok keyifli ve gerçekten öğrendiğimi düşünüyorum. Derslere çok keyifle katılıyorum. Bundan sonra da enstrüman kurslarına katılmaya devam edeceğim."

-Hüseyin Mert Çakmak: "Hobi olarak başlamıştım. Hiç bilmeden gelmiştim. Hocamın sayesinde belli bir seviyeye kadar gelebildik. Çok sayıda öğrenci enstrüman çalmak istiyor. Özel kurslarda istenen para çok yüksek. Gençlerin ücretsiz bir şekilde hobi edinmeleri güzel bir şey."

-Hatice Aydın: "Kurslarımız güzel ve verimli geçiyor. Hocamızdan çok memnunuz. Büyükşehir'e de teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir hizmet. Bu dersler dışarıda çok yüksek ücretlerle veriliyor. Bizlere güzel bir olanak sağlanıyor."

-Melis Niren Ceyhan: "Büyükşehir'in enstrüman kursuna üç aydır devam ediyorum ve hızlı bir şekilde geliştiğimizi düşünüyorum. Ayrıca kursun ücretsiz olması, özellikle de öğrenciler için bir avantaj."

Kaynak: ANKA

