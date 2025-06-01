Mersin'de Ücretsiz Spor Kurslarıyla Herkes için Spor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, her yaştan binlerce vatandaş için birçok branşta ücretsiz kurslar açarak sporu herkes için erişilebilir hale getiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, yıl boyunca ücretsiz kurslarla cimnastik, basketbol, tekvando, futbol, voleybol, okçuluk, tenis gibi birçok spor dalında hizmet veriyor. Yaz aylarında ise yüzme, kano, kürek, yelken ve SUP gibi deniz sporları kursları düzenleniyor. Sabah yürüyüşü yapan vatandaşlara da antrenör eşliğinde spor imkanı sunuluyor.

"Büyükşehir olarak 2'nci yüzme havuzumuzu Toroslar ilçesinde açtık"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, yılın 12 ayı ücretsiz spor kurslarının sürdüğünü belirterek, "Değişik spor branşlarında kurslar açıyoruz. Geçen sene tek havuzumuz vardı ve 3 binin üzerinde vatandaşımıza yüzme kursu verdik. İkincisini Toroslar ilçesinde açtığımız 25 metrelik yarı olimpik havuzla beraber, bu yıl yüzme kurslarımıza yaklaşık 5 bin vatandaşımızı bekliyoruz. Yüzme bilmeyen 70 yaş üstü vatandaşlarımıza da kurs veriyoruz. 7'den 77'ye herkesi kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

Sahilde her sabah vatandaşlara yönelik sabah sporuna ve fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik kursa da değinen Taşkın, "Her sabah saat 6'da, kentin 7 noktasında antrenörlerimiz eşliğinde vatandaşlarımıza bilinçli spor yaptırıyoruz. Bunun haricinde beden eğitim bölümlerine, polis okullarına, bekçilik okullarına ve askeri okullara hazırlanan gençlerimize de fiziki yeterlilik kursumuz var. Bu kurslarda eğitim alarak fiziki yeterlilik sınavını kazanan çok fazla sayıda gencimiz oldu" diye konuştu.

"Sporbüs projemizle 20 binden fazla çocuğa ulaştık"

Sadece merkezde değil, tüm ilçelerde sporun yaygınlaştırılması amacıyla "Sporbüs" projesinin de büyüyerek devam ettiğini sözlerine ekleyen Taşkın, "Sporbüs projemiz 12 ay boyunca devam ediyor. Bu projeyle, köylerimizde ve kırsal alanda 20 binden fazla çocuğa ulaştık. 3 yaşında çocuklarımızın bile katıldığı çok güzel etkinliklerimiz oluyor" ifadelerini kullandı.