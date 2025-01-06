MERSİN'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli, Çamlıyayla ve Aydıncık ilçelerinde 4 kişinin kaçak sigara ticareti yaptığını ve uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ektiğini tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarla şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 bin 344 kaçak makaron, 24 kilo tütün, 1 kilo 800 gram uyuşturucu, 16 kök hint keneviri, 5 gram kenevir tohumu, 3 tüfek ile 1 detektör ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Haber-Kamera Mehmet DOĞANERERDEMLİ,(Mersin),
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?