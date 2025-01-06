Mersin\'de Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu: 4 Gözaltı

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MERSİN'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli, Çamlıyayla ve Aydıncık ilçelerinde 4 kişinin kaçak sigara ticareti yaptığını ve uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ektiğini tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarla şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 bin 344 kaçak makaron, 24 kilo tütün, 1 kilo 800 gram uyuşturucu, 16 kök hint keneviri, 5 gram kenevir tohumu, 3 tüfek ile 1 detektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Haber-Kamera Mehmet DOĞANERERDEMLİ,(Mersin),