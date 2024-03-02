Mersin\'de yangında hayatını kaybeden karı koca toprağa verildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi toprağa verildi.
Arslanlı Mahallesi'ndeki müstakil evde dün çıkan yangında yaşamını yitiren Durmuş (55) ve eşi Elif Bütüner'in (50) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Türbe Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.
Buradaki cenaze namazına çiftin akrabaları ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.
İlçe Müftüsü Hasan Küçük'ün kıldırdığı namaz sonrasında karı kocanın naaşları mahalle mezarlığına defnedildi.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Niğde'deki Kale Bölgesi Yenileme ve Koruma Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, şu ana kadar çok da büyük bir para harcandığını ve toplamda 1 milyar lirayı geçen bir projeleri olduğunu belirtti. Özhaseki, bölgenin turizm destinasyon merkezi olacağını ve çalışmaların iyi bir noktaya geldiğini ifade etti.
Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı Oramiral Sir Keith Blount, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Bayraktaroğlu, Blount'u makamında ağırladı.
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Anadolu Ajansı'nın 'Kanıt' kitabında yer alan fotoğrafların İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği savaş suçlarının kanıtı olduğunu belirtti. Maliki, AA çalışanlarına hayatlarını riske atarak bu fotoğrafları elde etmeleri için teşekkür etti ve İsrail'in suçlarını hatırlatıcı olarak kullanmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca Maliki, Batılı ülkelerin Filistinlilere yönelik tutumunu eleştirerek, Batı'nın hala sömürgecilik döneminde yaşadığını ve Filistin halkının hayatının önemsiz görüldüğünü ifade etti. Maliki, Gazze'deki durumun aciliyetine dikkat çekerek ramazan ayından önce ateşkes ilan edilmesini umduğunu belirtti ve Gazze'nin Filistin yönetimi tarafından yönetileceğini vurguladı.
Bartın'ın Gürgenpınarı Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Rukiye Değer'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Değer, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölge ihracatının artması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Şubat ayında bölgenin ihracatının 985,1 milyon dolar olduğunu ve Gaziantep'in ihracatının ise 863,6 milyon dolar olduğunu açıkladı. Kileci, depremlerin ardından bölgenin dayanışma azmiyle ihracatta ve üretimde iddialı hedefler koymaya başladığını vurguladı. Ayrıca, 183 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve Irak, ABD ve Suriye'nin dış satımda ilk sıralarda yer aldığını ifade etti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde toplam 255 emniyet müdürlüğü personelinin katılımıyla şok asayiş, trafik, narkotik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalar sonucunda 9 aranan şahıs yakalandı ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Ayrıca, işletmelere tütün mamulleri tüketimi ve mesul müdür belgesi eksikliği nedeniyle tutanak tanzim edildi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Tesisler Arası Voleybol Turnuvası Ödül Töreni'ne katılarak dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti. Turnuva, 9 kadın ve 7 erkek takımın mücadelesiyle gerçekleşti.
Batman Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Batman Film Günleri' başladı. Batman Valisi Ekrem Canalp, sinemanın önemine vurgu yaparak, tiyatroyu da desteklememiz gerektiğini belirtti. Festivalde onur ve başarı ödülleri verildi ve çeşitli filmler gösterildi. Etkinlik, Batman'ı daha da güzelleştirir ve mevsimini değiştirir.
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla Adıyaman'da açıklanan verilere göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şubat ayında 985,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bölgedeki diğer illerin ihracat rakamları da açıklandı. İlk iki ayda toplam 183 ülkeye ihracat yapılan bölgede, Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık gibi ülkeler ön plana çıktı. Makine Halısı, Pastacılık Ürünleri, Plastikler ve Mamulleri gibi ürünler en çok ihraç edilenler arasında yer aldı. GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Adıyaman'ın depremden en fazla etkilenen şehirlerden biri olduğunu belirterek, bölgedeki firmaların ihracat potansiyellerini açığa çıkarmak istediklerini söyledi. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Şubat ayı faaliyetlerini de değerlendirdi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan ve yer yer şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler hızlarını düşürerek ilerlerken, yağmura hazırlıksız yakalananlar da ıslanmaktan kurtulamadı. Belediye ekipleri ise önlemler aldı.
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