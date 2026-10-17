Mersin'de yasadışı bahis şebekesine operasyon yapıldı, 33 şüpheliden 26'sı tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de yasadışı bahis şebekesine operasyon yapıldı, 33 şüpheliden 26'sı tutuklandı

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Mersin\'de yasadışı bahis şebekesine operasyon yapıldı, 33 şüpheliden 26\'sı tutuklandı
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Mersin'de yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Aralarında 13 şirket hesabının da bulunduğu 1 milyar 520 milyon TL işlem hacmine sahip banka hesapları suçta kullanıldı; 7 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

MERSİN'de yasadışı bahis sitelerinde para nakline aracılık eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber suçlarla mücadele şube müdürlüğünce, kentte yasadışı bahis sitelerinde para nakline aracılık eden şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında, B.S. ve B.Y. tarafından yasadışı bahis şebekesi oluşturulduğu, organizasyon tarafından para karşılığında hesap toplayıcılar görevlendirildiği, bu şahıslar arasında ilçe ilçe görev dağılımı yapıldığı ve referans sistemiyle üçüncü kişilere suç faaliyeti amacıyla sahte şirketler açtırıldığı belirlendi. Aralarında 13 şirket hesabının da bulunduğu, toplam 1 milyar 520 milyon TL işlem hacmine sahip banka hesaplarının 7258 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçunda kullanıldığı tespit edildi.

Şebekenin faaliyetleri ve para akışının deşifre edilmesine yönelik yürütülen kapsamlı fiziki ve teknik takipli çalışmaların ardından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 33 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mersin'de yasadışı bahis şebekesine operasyon yapıldı, 33 şüpheliden 26'sı tutuklandı - Son Dakika
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